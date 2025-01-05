ضبط 285 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بالإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الأحد، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

ياتى ذلك وفقا لتنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية،بتشديد الرقابة للتموينية على المخابز البلدية حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.



حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بعدة حملات على المخابز البلدية بنطاق الادارة.

أسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لحيازته بطاقات تموينية بهدف الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم ضبط والتحفظ على عدد ٢٨٥ بطاقة تموينية داخل المخبز.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

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