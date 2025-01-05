ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

كشف الدكتور مصطفي محمدي، استشاري الأمراض الباطنة، أخصائي مكافحة العدوى والوبائيات عن أهم المعلومات بشأن فيروس HMPV



فيروس الصين الجديد HMPV

وقال أخصائي مكافحة العدوى والوبائيات أن فيروس HMPV انتشر بشكل ملحوظ في الصين خلال هذه الفترة وتسبب في إصابات كثيرة يسمي ميتانيموفيروس البشريHMPV وهو أحد الفيروسات التنفسية مثل الفيروس المخلوي التنفسي وفيروسات البرد.

وأوضح أن الفيروس موجود منذ سنوات ولكن لم يكتشف ولم يتم التعرف عليه بشكل كامل.

الفيروس انتشر في امريكا العام الماضي وتسبب في ٢٠ ألف إصابة

وأكد أن الفيروس انتشر في أمريكا العام الماضي وتسبب في ٢٠ ألف إصابة موضحًا أن الفيروس ينتشر بشكل موسمي مع ذروات تحدث في فصل الشتاء والربيع وهو غالبا يكون مرتبط بفيروسات تنفسيه أخري.

وأشار الي أن فيروس HMPV له أعراض تشبه دور البرد، ونظرا لأنه ليس له علاج مخصص ولا لقاح فإن جهاز المناعة في الجسم يقاوم الفيروس بنفسه ويحقق التعافي بنسبة كبيرة ويحقق وقاية من إصابات أخرى بنفس الفيروس



خطورة فيروس HMPV

وأشار استشاري أمراض الباطنة ان خطورة الفيروس تكون بين الأطفال الصغار لانه يمكن أن يسبب التهابات في الجهاز التنفسي وقد يحتاج البعض لدخول المستشفيات خاصة في شهور الذروة

وأكد أن أعراض الفيروس تسبب العدوى إلى أمراض تنفسية خفيفة إلى متوسطة تشمل السعال - ارتفاع طفيف بدرجة الحراره - زكام أو رشح وقد تسبب أحيانًا أمراضًا أكثر خطورة في الفئات الضعيفة.

لا يوجد علاج لفيروس الصين الجديد

وتابع حديثه أنه لا يوجد علاج متخصص ولكن يتم علاج الأعراض كما أن طرق الوقاية من خلال الإجراءات الوقائية التي تطبق مع كل الفيروسات التنفسية وتشمل:

١- غسل الأيدي بشكل مستمر

٢- تغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس



٣- عدم ملامسة العين والفم والأنف خاصة دون تنظيف الأيدي

٤- التباعد المجتمعي قدر الإمكان

٥- استخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة غير جيدة التهوية

٦- التزام المنزل عند الشعور بأعراض الاصابه التنفسية بشكل عام والراحة ودعم جهاز المناعة بالتغذية المتوازنة وزيادة السوائل الدافئه والخضروات الطازجة

وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق ولكن يجب الحذر فنحن في ذروة انتشار الفيروسات التنفسية.

كانت حذرت الصين من انتشار وباء جديد لديها يمكن أن يهدد العالم بعد جائحة فيروس كورونا التي ظهرت في 2020 مع بداية العام في ذلك الوقت مشيرة إلى أن الفيروس الجديد تسبب في إصابة آلاف المواطنين لديها بالالتهاب الرئوي وليس له علاج.

كيف ينتقل الفيروس الرئوي البشري؟



ينتشر الفيروس الرئوي البشري من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب به أو من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس وعلى سبيل المثال:

١- السعال والعطس.

٢-المصافحة أو العناق أو التقبيل.

٣-لمس الأسطح أو الأشياء مثل الهواتف أو مقابض الأبواب أو لوحات المفاتيح أو الألعاب.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بالفيروس الرئوي البشري؟



يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس الرئوي البشري، ولكن هذه الفئات معرضة لخطر الإصابة بمرض شديد إذا كنت:

١- الأطفال أصغر من 5 سنوات خاصة الأطفال الرضع أو أكبر من 65 عامًا.



٢-أصحاب ضعف في جهاز المناعة بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان أو اضطرابات المناعة الذاتية، أو بسبب الأدوية التي تضعف جهاز المناعة أو مرضى الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن

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