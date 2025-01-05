رئيس الإنجيلية: ميلاد المسيح يحمل رسالة رجاء وسط التحديات (صور)

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، خلال كلمته في احتفالية الطائفة بعيد الميلاد المجيد، والتي أقيمت في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، إن ميلاد السيد المسيح هو أعظم رسالة رجاء ومعنى للبشرية، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي تمر بها منطقتنا العربية والعالم أجمع.

رسالة الميلاد في ظل الأوضاع الراهنة

وأشار رئيس الإنجيلية إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام يأتي في وقت تعاني فيه منطقتنا العربية من أحداث مؤلمة، فقد استمر نزيف الدم في غزة بسبب الحرب المدمرة، وشهدت سوريا تصعيدات زادت من المخاوف حول مستقبلها، أما السودان، فلا يزال يعاني من القتال المستمر، حيث يدفع الأبرياء ثمن الصراعات وهم لا يطلبون سوى حياة سالمة وهادئة.

التحديات الاقتصادية وزمن الميلاد

تطرق القس زكي أيضًا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الجميع، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي في كثير من الدول يتطلب خطوات حاسمة وصعبة، ورغم هذه التحديات، رأى أن ميلاد السيد المسيح يقدم رؤية أعمق للحياة ومعناها، إذ يمنح الإنسان الأمل والرجاء في مواجهة الأزمات.

كلمة الحياة والشركة مع الله

تأمل القس زكي في كلمات البشير يوحنا، الذي وصف السيد المسيح بأنه "كلمة الحياة". وشرح أن ميلاد المسيح هو إعلان عن الحياة الحقيقية التي تجسدت في المسيح، وهي التي تمنح الإنسان القوة لمواجهة الموت بمعانيه المختلفة، سواء كان موتًا روحيًا أو معنويًا أو نتيجة الظروف القاسية التي يعيشها.

وأضاف أن يوحنا في كتاباته ركز على العلاقة التي تجمع الإنسان بالله، مشيرًا إلى أن الشركة مع الله هي الغاية العظمى التي تعطي للحياة الإنسانية معناها. وأوضح أن هذه العلاقة هي التي تشبع الفراغ الإنساني الداخلي، وهو الاشتياق الذي لا يمكن لأي منصب أو مال أو نجاح أن يملأه.

فرح الميلاد الكامل

وأشار القس أندريه زكي إلى أن ميلاد المسيح لا يقتصر على منح الحياة والمعنى فقط، بل يمنح أيضًا الفرح الكامل. وقال إن هذا الفرح لا يتجاهل الواقع ولا يزيفه، بل ينبع من الداخل، حيث يمنح الإنسان سلامًا داخليًا يجعله قادرًا على مواجهة التحديات. واستشهد بكلمات السيد المسيح: "جئت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل"، ليؤكد أن ميلاده يمثل إعلانًا عن حياة جديدة مليئة بالمعنى والهدف.

رسالة رجاء ودعوة للتأمل



وفي ختام كلمته، دعا القس زكي الجميع إلى التأمل في قيم الميلاد الثلاث: الحياة، الشركة، والفرح. وأكد أن ميلاد السيد المسيح يفتح الباب نحو علاقة حقيقية مع الله، وهي العلاقة التي تمنح الإنسان السلام والطمأنينة، وتجعل الحياة مليئة بالقيمة والهدف.

واختتم قائلًا: "ليكن هذا الميلاد فرصة لنا جميعًا لنعيد اكتشاف معنى الحياة وغاية وجودنا من خلال رسالة السيد المسيح المليئة بالرجاء والمحبة".

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