عبد السند يمامة: أمريكا والغرب يدعمون الإسلام السياسي المتصدر للمشهد السوري حاليا

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن المشهد فى سوريا ملتبس ولم يتم الاستقرار هناك حتى الآن، لافتا إلى أنه فى مصر لا يوجد إسلام سياسى.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"فيتو": أن هناك عناصر كثيرة من أمريكا وروسيا وإيران وتركيا، بالتالي الوضع ملتبس هناك ولم يتم الاستقرار.

وتابع يمامة: من يتصدرالمشهد حاليا فى سوريا هو الإسلام السياسى ولكن هل سيستمر أم سيحدث تغيرات فى الفترة المقبلة، وما حدث في سوريا هو دمار للدولة والوضع مأساوى هناك.

واستكمل رئيس الوفد: من صنع داعش هى أجهزة مخابرات وما زال له خلايا حتى الآن، لافتا أن الحل فى كبح هذه الجماعات هو الديمقراطية إذا تم التمسك بالديمقراطية وتنحية الإسلام السياسى وغيره ويكون الاختيار للشعب وستتغير الأمور.

تطورات الأحداث فى سوريا

وأشار رئيس حزب الوفد، فى ظل تعدد الجماعات وهذا مدعوم من ذلك وآخر مدعوم من ذاك بالتالى الوضع ملتبس، موضحا أن أمريكا والغرب هم من يدعمون الإسلام السياسى والجماعات المتطرفة، وما حدث فى سوريا دون دعم لم يكن ليحدث، لافتا إلى أن داعش صناعة غربية أمريكية من البداية منذ بدء حسن البنا نفسه ودعم المخابرات الإنجليزية ولولا دعم هذه المخابرات لم يكن هناك اخوان مسلمين.

وبدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح السبت، عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.

ميلشيات الأسد فى سوريا

ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول "ميليشيات الأسد".

وأشارت الوكالة إلى أن "مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنبًا للمساءلة والملاحقة القانونية".

وذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت، الخميس الماضي، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

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