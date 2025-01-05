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رياضة

مجموعة بيراميدز، ساجرادا يفوز على دجوليبا بهدف في دوري أبطال إفريقيا

ساجرادا
ساجرادا

فاز فريق ساجرادا على نظيره دجوليبا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وسجل هدف فوز ساجرادا اللاعب موسى في الدقيقة 32. 

ويتواجد فريق ساجرادا ودجوليبا من المجموعة الرابعة  من بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الترجي وبيراميدز.  

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

 


الترجي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

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ساجرادا دجوليبا دوري أبطال أفريقيا

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