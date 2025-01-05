لينك تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

بدأت وزارة الداخلية، فتح باب قبول طلبات راغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدفعة الحادية عشر، وذلك عبر تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

لينك التقديم طلبات الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

وأكدت وزارة الداخلية أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية “خدمات معاوني الأمن” أو الضغط هنا.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اللواء، تامر مخيمر، قد كشف عن فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن بداية من 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025.



وقال مساعد وزير الداخلية، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة (الحادية عشرة) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذكور الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.



وناشدت وزارة الداخلية، جميع المتقدمين راغبى الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

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