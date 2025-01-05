الأحد 05 يناير 2025
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أهالي المنوفية يشيعون جثمان منال ضحية اللولب وسط حالة من الحزن

أهالي المنوفية يشيعون
أهالي المنوفية يشيعون جثمان منال ضحية اللولب

شيع أهالي قرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية جثمان 'منال'، والتي توفيت إثر إصابتها بمضاعفات ودخولها في غيبوبة لمدة 21 يومًا بعد قيامها بالذهاب لإزالة اللولب الرحمي.

وكانت صرخات السيدات من أسرة وأصدقاء منال المتوفاة وأصواتهن هي المسيطرة على الموقف لحزنهن الشديد بسبب وفاتها.

وقد قالت زوجة شقيق منال إن منال أُصيبت بمضاعفات خطيرة بعد محاولة إزالة اللولب الرحمي على يد طبيبة داخل المستشفى، حيث عانت من نزيف دموي وتغير لون جسدها إلى الأزرق، وتم حجزها في العناية المركزة لمدة 21 يومًا قبل أن تفارق الحياة.

وأضافت أن منال رحلت تاركة خلفها 3 أبناء وزوجًا يعاني الآن من حالة نفسية سيئة بعد وفاتها، لافتة إلى أن الأسرة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد آثار نبأ وفاة سيدة بالغة من العمر 41 عامًا بمستشفى منوف العام من أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية نتيجة تركيب لولب الخوف لدى السيدات خاصة وأن اللولب احد وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل الأشهر لدى السيدات والأكثر استخداما.

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