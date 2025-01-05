الأحد 05 يناير 2025
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صحة ومرأة

بعد واقعة "سيدة المنوفية"، هل يسبب اللولب الوفاة وما مضاعفاته؟

تركيب اللولب الرحمي
تركيب اللولب الرحمي

آثار نبأ وفاة سيدة بالغة من العمر 41 عامًا بمستشفى منوف العام من أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية نتيجة تركيب لولب الخوف لدى السيدات خاصة وأن اللولب احد وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل الأشهر لدى السيدات والأكثر استخداما.

إصابات في الرحم بسبب اللولب 

وكانت السيدة تعاني من تسمم في الدم إثر خضوعها لتركيب لولب، وتعرضت لمضاعفات خطيرة أدت إلى إصابات في الرحم ثم توفيت.

هل يسبب تركيب اللولب مضاعفات؟

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مضاعفات تركيب اللولب وهل يمكن أن يسبب الوفاة أم لا.

من جانبه قال الدكتور يحيى دوير استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أنه في بعض المضاعفات الواردة أثناء وبعد تركيب اللولب الرحمي منها:

١- الشعور  بألم أو مغص بسيط في البطن، خاصة أول يومين بعد التركيب.

٢- في البداية، يمكن ان يحدث  نزيف بسيط أو عدم انتظام في الدورة الشهرية، وهو أمر شائع مع اللولب النحاسي عن باقي أنواع اللولب مثل اللولب الهرموني او الفضي او متعدد الأهداب.

٣- في أول 20 يوم بعد التركيب، اذا كان يوجد عدوى يمكن ان تزيد فرصة حدوث التهابات.

٤- خروج اللولب من مكانه داخل تجويف الرحم، وهو يحدث مع السيدات التي وضعته منذ فترة قريبة.

٥- يمكن أن يسبب تركيب اللولب الجائر ثقب في الرحم في حالات نادرة جدًا.

٦- اللولب النحاسي يمكن أن يتسبب في أن تكون الدورة الشهرية مدة أطول أو غزيرة، مما يكون مزعج لبعض السيدات.

واقعة سيدة المنوفية  

وتعقيبا على واقعة سيدة المنوفية ووفاتها بعد تركيب او محاولة تركيب لولب رحمي وأنها كانت تعاني من صدمة تسممية بعد تركيب اللولب أكد الدكتور يحيي دوير استشاري النساء والتوليد أن هذه حاله واردة خاصة اذا تم تركيب اللولب في بيئة غير نظيفة وإذا استمر تركيب اللولب لفترة طويلة وان كانت البيئة المحيطة نظيفة، لكن السؤال هو هل توجهت السيدة الي طلب الرعاية الصحية في اول إحساسها بالأعراض او الالم؟ هل تم تركيب اللولب من عدمه لعدم اتساع عنق الرحم او صعوبة زاوية الرحم داخل الجسم ؟ 

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وتسائل أيضا هل اتبعت السيدة تعليمات الطبيبة والتوصية  بعد زيارة الطبيب ؟ هل كانت تحتاج المريضة الي تركيب اللولب تحت تاثير المخدر ؟.

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