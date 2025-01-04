السبت 04 يناير 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يضم يوسف أسامة نبيه على سبيل الإعارة من بيراميدز

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يضم يوسف أسامه نبيه على سبيل الإعارة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع يوسف أسامة نبيه جناح نادي بيراميدز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

يوسف أسامه نبيه

وجاء بيان الاتحاد السكندري للإعلان عن ضم يوسف أسامة نبيه كالتالي:"

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مدرب بيراميدز: نسعى لرد الاعتبار أمام الترجي في مباراة الغد

وفي سياق متصل شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية مباراة الترجي التونسي، موضحا أنه لا بديل عن الفوز في اللقاء، خاصة بعد خسارة المباراة الأخيرة في رادس، ولابد من التعويض والفوز في القاهرة، من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات مدرب بيراميدز 

أضاف يورتشيتش في المؤتمر الصحفي أن بيراميدز مر بظروف صعبة في مباراة رادس بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين للإصابة بنزلات برد شديدة، ولعب بعضهم اللقاء مصابا متحاملا على نفسه، ورغم الأداء الجيد كانت الخسارة، ولكن الوضع مختلف الآن، بعد عودة أغلب اللاعبين والفريق لديه الرغبة في التعويض والفوز بالثلاث نقاط، قبل السفر إلى أنجولا لخوض مباراة الجولة الخامسة.

 

 

 

يورتشيتش أشار إلى أن الفريق كان يعاني كذلك من إصابات عديدة في الدوري خلال اللقاءات الماضية، ونجح في التعامل مع المواجهات الأخيرة رغم النقص العددي، وحتى الآن هناك بعض الإصابات وبناء على التدريب الأخير سيكون القرار بشأن عودة البعض ومشاركتهم في لقاء الترجي.

 

المدرب أوضح أنه لا يهتم كثيرا بمسألة التحكيم وما حدث في لقاء رادس بعد احتساب هدف من تسلل واضح، مؤكدا أنه لابد من نسيان الأمر سريعا والتركيز داخل الملعب، ولابد من التعويض وعدم خسارة أي نقاط في القاهرة.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

 

 

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