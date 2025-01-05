شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

اسعار الذهب، كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، توقعاته لأسعار المشغولات والمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع تدريجي في اسعار الذهب

وقال "نجيب" خلال تصريحات تليفزيونية: إنه من المتوقع حدوث صعود تدريجي في أسعار الذهب خلال الشهر الجاري بالتزامن مع موسم الأعياد.

الاتجاه نحو شراء الذهب



وأوضح: أن تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي من شأنه جعل المستثمرين يتجهون للاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا اَمنا وقابلا للزيادة باستمرار وتحقيق أرباح.

ارتفاع كبير في اسعار الذهب

وأكد نادي نجيب، أنه من المتوقع وصول سعر جرام الذهب عيار21 الي 4000 جنيها خلال شهر.

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل 3755 جنيه للجرام أما عيار 24 فسجل 4291 جنيها، أما عيار 18 سجل الجرام 3218 جنيه، أما بالنسبة للأوقية فسجلت 2640 دولار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.