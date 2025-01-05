الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

ارتفاع اسعار الذهب،
ارتفاع اسعار الذهب، فيتو

اسعار الذهب، كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، توقعاته لأسعار المشغولات والمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع تدريجي في اسعار الذهب 

وقال "نجيب" خلال تصريحات تليفزيونية: إنه من المتوقع حدوث صعود تدريجي في أسعار الذهب خلال الشهر الجاري بالتزامن مع موسم الأعياد.

 

الاتجاه نحو شراء الذهب


وأوضح: أن تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي من شأنه جعل المستثمرين يتجهون للاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا اَمنا وقابلا للزيادة باستمرار وتحقيق أرباح.

 

ارتفاع كبير في اسعار الذهب

وأكد نادي نجيب، أنه من المتوقع وصول سعر جرام الذهب عيار21 الي 4000 جنيها خلال شهر.

الجنيه الذهب يلامس هذا السعر بمستهل التعاملات المسائية في الصاغة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025

وأشار إلى أن  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل 3755 جنيه للجرام أما عيار 24 فسجل 4291 جنيها، أما عيار 18 سجل الجرام 3218 جنيه، أما بالنسبة للأوقية فسجلت 2640 دولار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبة الذهب أسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب 24 سعر جرام الذهب عيار 18

مواد متعلقة

الاستثمار الآمن، اعرف أسعار سبائك الذهب وصلت لكام النهارده (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يلامس هذا السعر بمستهل التعاملات المسائية في الصاغة

أسعار الذهب فى مصر، عيار 18 يسجل هذه القيمة فى محلات الصاغة

1613 جنيها فقط لهذا العيار، أسعار الذهب في الصاغة منتصف تعاملات اليوم

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

خروج جثة ريان قنا بعد سقوطه في بئر لمدة 3 أيام (صور)

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

منوعات

المزيد

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

تفسير رؤية الولد الصغير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية