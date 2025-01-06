بعد الحكم بإعدامه.. القصة الكاملة لـ"سفاح الغربية" من جرائم الليل إلى حبل المشنقة.. المتهم كان يخدر ضحاياه ثم يقتلهن بطريقة وحشية ليخفي جثثهن

بدم بارد وعقلية شيطانية ارتكب عبد ربه موسي الملقب بـ"سفاح الغربية" جرائم صادمة هزّت أرجاء مصر والعالم لينتهي به الحال تحت حكم الإعدام في محاكمة سريعة وصفت بأنها انتصار للعدالة من اكتشاف الجريمة إلى إغلاق ملفها نستعرض معكم القصة الكاملة.

تفاصيل اكتشاف الواقعة

وانكشفت جرائم "سفاح الغربية" بعد العثور في مارس الماضي على جزء من جسد إحدى ضحاياه في "مياه ترعة الخضراوية" بمدينة زفتي لتتوصل الأجهزة الأمنية إلى القاتل وتلقي القبض عليه، وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل 5 سيدات وحكى تفاصيل جرائمه أمام النيابة، رغم العثور على جثة واحدة فقط تعود لفتاة من محافظة المنوفية.

التحقيقات الأولية

وفي التحقيقات الأولية، تبين أن سفاح الغربية ارتكب خمس جرائم قتل على مدار خمس سنوات متتالية كان جميعها تستهدف النساء في الأعمار ما بين 30 و50 عامًا وكان يتبع أسلوبًا ثابتًا في جرائمه حيث كان يخدر ضحاياه ثم يقتلهن بطريقة وحشية ليخفي جثثهن في أماكن نائية يصعب الوصول إليها.

وبمجرد القبض على سفاح الغربية بدأت النيابة العامة تحقيقاتها تحت إشراف قضائي، وكشفت عن سلسلة من الجرائم البشعة التي ارتكبها.

عقدة نفسية وراء ارتكاب الجرائم

قال سفاح الغربية إن دافعه لارتكاب هذه الجرائم كان نفسيًا معقدًا بسبب مشكلات تعرض لها في طفولته لكنه لم ينجح في إقناع المحكمة أو النيابة بأن هذه الأسباب تبرر القتل الوحشي الذي ارتكبه.

الزوجة أول ضحاياه

ومن خلال التحقيقات تبين أن سفاح الغربية ارتكب أولى جرائمه في عام 2011 حيث قتل زوجته السابقة التي ادعى أنها توفيت بسبب مرض مفاجئ. إلا أن التحقيقات كشفت أن الوفاة كانت نتيجة جريمة قتل، ليظهر أول خيط في سلسلة الجرائم المتلاحقة. كما تبين أن القاتل كان يختار ضحاياه بعناية فائقة، ويستهدف النساء في الفئة العمرية المتوسطة، ما أثار تساؤلات عديدة حول دوافعه.

وفي 10 نوفمبر 2024، بدأت محاكمة سفاح الغربية في محكمة جنايات الغربية، حيث عرضت المحكمة تفاصيل الجرائم البشعة التي ارتكبها. وشهدت المحاكمة عدة مفاجآت قانونية حيث دفع محامي الدفاع بعدم مسؤولية موكلهم بسبب الاضطرابات النفسية وهو ما دفع المحكمة إلى إجراء فحص طبي للمتهم لكن النيابة العامة قدمت أدلة دامغة تدين موسى مشيرة إلى أن الجرائم كانت مدفوعةً برغبة وحشية في القتل ولا يمكن تبريرها بالاضطرابات النفسية.

وفي إحدى الجلسات، وصف القاضي موسى بـ "المجرم" مؤكدًا أن أفعاله كانت تتمتع بكامل الوعي وأنه لا يعاني من أي اضطراب نفسي قد يعفيه من المساءلة القانونية.

وفي 5 ديسمبر 2024، وبعد عدة جلسات، أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإحالة أوراق المتهم عبد ربه موسى إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن موسى ارتكب خمس جرائم قتل عمد، وأنه يشكل خطرًا على المجتمع بسبب تكرار جرائمه وحجم قسوتها.

تعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية في تاريخ مصر، حيث أستدل الستار اليوم وأصدر القرار النهائي في مصير القاتل، الذي ترك وراءه جراحًا عميقة في قلوب أسر الضحايا والمجتمع بأسره بعد تأيد مفتي الجمهورية بإعدامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.