وصول سفاح زفتى لمحكمة جنايات المحلة

وصل منذ قليل، سفاح زفتى إلى محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت للنطق بالحكم بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية بإعدامه بتهمة قتل 5 سيدات.

وصول المتهم

وكان مجمع محاكم المحلة شهد وصول المتهم "عبد ربه.م" المعروف إعلاميًّا بـ سفاح زفتي تزامنا مع انهياره ودخوله في نوبوة من البكاء بارتكابه وقائع إنهاء حياة 4 سيدات وتقطعيهم إلى أشلاء ورميها في مياة نهر النيل كما حاول المتهم سفاح النساء في إقناع الحاضرين داخل جلسة محاكمة جنايات وهيئة المحاكمة الموقرة بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي معللاً مروره بأزمات نفسية متوالية.



حراسة أمنية مشددة مدعومة في محاكمة سفاح الغربية



قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بتوفير حراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية لنقل سفاح قرية سنبو المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات واستقطابهم من محبسه بمركز زفتي إلي قاعة أولى جلسات محاكمته بجنايات مجمع محاكم المحلة.



إحالة المتهم

في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (2020-2024) حال فترة عمله شيف بإحدى الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وازهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية.

وكان المستشار ياسين زغلول المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قراره إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع.م.ه "36 سنة سفاح زفتي الجديد الي المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 4 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياه ترعة الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط.



وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.



العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.



كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور على اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استكمال التحريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.