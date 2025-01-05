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رياضة

الليلة، الزمالك يواجه المصري في مباراة قوية بالكونفدرالية

الزمالك والمصري،
الزمالك والمصري، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبحث فريق الزمالك عن الفوز من أجل الاقتراب أكثر وأكثر للصعود لدور الـ 8 متصدرا مجموعته. 

فيما يأمل المصري تدارك الخسارة الماضية أمام الزمالك وتحقيق الفوز؛ أملا في مواصلة المنافسة على الصعود لدور الـ8. 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

 

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