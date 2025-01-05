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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (ط)، الصادر في 31 ديسمبر 2024، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4524 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ونصت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "يضاف إلى كليات البند اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات)، الوارد بالمادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، اثنان وعشرون: جامعة مدينة السادات: ١٣- كلية التمريض."

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفـويض رئـيس مجلـس الوزراء فى بعض الاختصاصات.

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات


 

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