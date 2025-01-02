الخميس 02 يناير 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول، الصادر في 2 يناير 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص وإلغاء تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة خدمات. 
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4255 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 153 متر مربع ضمن ترعة شطورة الملغاة زمام بندر طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة مبنى إدارة تموين ومركز خدمة مواطنين.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4256 لسنة 2024، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1828 مترا مربعا ضمن ترعة الحرافشة الملغاة بنجع حمد ناحية قرية بنجا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4257 لسنة 2024، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1240 لسنة 2017. 
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1240 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 197٫60 متر مربع خلف الساحة الشعبية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بالمجان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة بيت ثقافة عليها. 


 

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