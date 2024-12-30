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أخبار مصر

الكهرباء: ارتفاع الأحمال على الشبكة إلى 38 ألف ميجاوات خلال 2024

الشبكة الموحدة للكهرباء
الشبكة الموحدة للكهرباء
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أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الحمل الأقصى للشبكة الموحدة للكهرباء ارتفع من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة زيادة 8 %تقريبا، مشيرا إلي أنه يجري التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

ارتفاع الأحمال علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وأضاف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ارتفعت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030.

 

زيادات الطاقات الجديدة والمتجددة

وأشار إلى أنه يجري دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقًا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقًا لكود الشبكة.

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