خطة وزارة الكهرباء 2025.. بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3 آلاف ميجاوات.. توفير 1.2 مليار جنيه شهريا من الوقود.. استهداف 4 آلاف ميجاوات

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وضع خطط لتأمين استمرارية التيار الكهربائي خلال فصل الصيف لعام 2025، من خلال إدخال طاقة جديدة ومتجددة، ودخول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار للخدمة وأبرزها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات للتشغيل، مما يساهم من ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

خطة وزارة الكهرباء لعدم اللجوء لتطبيق تخفيف الأحمال في صيف 2025

وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المقبل لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتخفيف الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية وتقليل استيراد الدولة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت.

أضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة

وتضمنت خطة الوزارة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات، وتشمل إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات بمشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة في مصر، كما تستهدف الخطة إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، وسيتم الانتهاء من 200 ميجا وات خلال الأيام القليلة المقبلة، و450 ميجا وات سيتم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء بحلول شهر مايو المقبل.

توفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود

وتستهدف الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 في توفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء، فضلا عن البدء التشغيل لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والمقرر دخوله الخدمة بحلول مايو المقبل بقدرة 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى على أن يتم إتمام التشغيل الكلي للمشروع قبل نهاية العام المقبل بإجمالي 3000 الف ميجاوات، وهو مشروع بين أكبر شبكتين للكهرباء في الوطن العربي.

تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

وتعمل الدولة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الكهرباء إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول إلى 65% من نسبة الطاقة المتجددة بحلول 2040

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و65% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهريا، كما تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42 ألف كيلومتر مربع لهذه المشروعات، كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأولت الدولة المصرية انطلاقا من خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بـمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، فضلا عن مشروعات الربط الكهربائي مع دول قارة أوروبا عبر إيطاليا واليونان بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار.

تخصيص مليار و200 مليون دولار للقضاء علي أزمة تخفيف الأحمال

يذكر أن الحكومة خصصت مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى خلال أشهر الصيف الماضي، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتوفير ما يقرب من 500 مليون دولار تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج هذه القدرات.

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