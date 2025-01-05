وزير الإسكان يكلف بمضاعفة العمالة للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الأعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، وشركة "CSCEC" الصينية، وعدد من مسئولي الشركات العاملة بالمشروع.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم العمل علي تذليل التحديات والمعوقات أمام المشروع ويبقي الانتهاء منه هو الهدف الأهم بالنسبة لنا حيث إن نجاح المشروع يتمثل في الانتهاء منه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا، وكذا البرج الأيقونى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف التفاصيل الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة والمواعيد الخاصة بالاستلام والانتهاء من الأعمال، واعتماد كل الأجزاء الخاصة بالمكونات في أقل مدة زمنية، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان، المسئولين بالمتابعة الدورية لجميع الأعمال مع الشركات المنفذة وفقا لجدول زمني تفصيلي، وكذا المتابعة الدورية مع المشغلين، كما وجه بالتنسيق لعقد اجتماع مع مشغل الفندق الموجود بالمنطقة لبحث مختلف الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مضاعفة العمالة لضغط الأعمال للانتهاء من المشروع في التوقيت الزمني المحدد له، بالاضافة إلى موافاة الوزارة ببيان كامل بجميع التفاصيل والتصميمات التي تحتاج للاعتماد، فضلًا عن سرعة تلافي ملاحظات الاستلام الابتدائي.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمقر جهاز مدينة السويس الجديدة، حيث تم استعراض سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والمخطط الاستراتيجي لها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، بهدف المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وفي بداية الاجتماع، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد بمدينة السويس الجديدة، قائلا "نستهدف أن يكون لدينا عدد من المدن تمثل واجهة اقتصادية واستثمارية، ومنها مدينة السويس الجديدة"، لافتًا إلى أن زيارة اليوم بهدف الوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات بالمدينة، والعمل على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بها وتذليل أي عقبات.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، بمساحة إجمالية 65 ألف فدان، والموقف التنفيذي للمشروعات، وحجم السكان المستهدف، ويضم المخطط الاستراتيجي للمدينة: مناطق إسكان متنوعة الكثافة"فيلات وعمارات"، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية للمدينة بالقطاعات السكنية والخدمات الإقليمية، ومناطق لوجيستية ومشروعات سياحية، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، والأنشطة الاقتصادية، ومناطق استعمالات أراضٍ مختلفة: مناطق صناعية حرفية ولوجيستية (تكنولوجية – تجميعية – ذكية)، واستثماري سياحي متنوع – و(بوابة السويس الجديدة )، ومراكز مال وأعمال، وشبكة النقل والحركة، ومنها: محور 30 يونيو، وطريق بعرض 60 مترا، وطريق بعرض 45 مترا، وطريق بعرض 32 مترا، وطريق بعرض 24 مترا، وموقف مشروعات شبكة البنية الأساسية.

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