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ثقافة وفنون

"مين يصدق"، فيلم زينة أشرف عبد الباقي مهدد بالانسحاب من السينمات

مين يصدق
مين يصدق

إيرادات ضعيفة يحققها فيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة اشرف عبدالباقي في تجربتها الأولى، مما يجعل العمل مهددا بالانسحاب من دور العرض السينمائية بسبب قلة الإيرادات، حيث حقق أمس ما يقرب من 10 آلاف جنيه فقط.

 

قصة فيلم مين يصدق

تدور أحداث الفيلم حول نادين (جيدا منصور) فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم (يوسف عمر) وتُعجب به، وتكتشف لاحقا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء.

أبطال فيلم مين يصدق 

يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير.

 الفيلم فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبد المجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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