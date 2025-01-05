الشربيني يتابع تطوير الطرق والمرافق بعددٍ من المدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، منها: القاهرة الجديدة والعبور، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، والتي شملت مشروعات رفع كفاءة الطرق والأرصفة، والمسطحات الخضراء، والمرافق، بالمناطق السكنية بتلك المدن، وذلك فى إطار حرص وزارة الإسكان، على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، وإضفاء المظهر الحضارى بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة وأماكن انتظار السيارات بمركز خدمات التجمع الخامس، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال التطوير فى أسرع وقت لتوفير سبل الراحة لقاطني المنطقة.

كما تم تأكيد ضرورة توفير ساحات وأماكن انتظار للسيارات، وكذا أرصفة مناسبة للمشاة والحفاظ على خط التنظيم، مع إزالة أى تعديات من المولات والمحال على الأرصفة.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولة تفقدية، لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير والصيانة ورفع الكفاءة الجارية بأحياء المدينة.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمحور الرئيسي للمدينة، وأعمال الطبقة الأسفلتية بأحد الشوارع بالحي الرابع، وكذلك أعمال النظافة وتجهيز الطريق لأعمال الطبقة الأسفلتية والرصف بشارع آخر.

كما تفقد رئيس الجهاز، الأعمال الجارية بالحي الثامن، وأكد الانتهاء من مختلف أعمال الإنارة لكامل الإسكان العائلي (٨) لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني الحي، كما التقي رئيس الجهاز أثناء المرور بعددٍ من سكان الحي، واستمع إلى شكاواهم ومقترحاتهم.

وأنهى رئيس جهاز مدينة العبور، الجولة بتفقد أعمال الطبقة الأسفلتية بأحد الشوارع بمنطقة بندر العبور، وتابع سير أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والعرضية للمنطقة الصناعية (ب&ج) شاملًا حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس.

ووجه المهندس أحمد رشاد، خلال الجولة بضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة بين الشركات المنفذة والإدارات التنفيذية، لإزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية.

وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز الأحياء السكنية (الثالث - الرابع - الخامس) بالمدينة، لتفقد الوضع العام، ومدى التزام شركات النظافة والزراعة والصيانة بخطة العمل والتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس جهاز دمياط الجديدة، الشركات العاملة بالنظافة والزراعة والصيانة بضرورة الاهتمام بمستوى تنفيذ الأعمال، وعلى جهاز الإشراف التأكد من جاهزية مختلف المعدات الموجودة لدى الشركات العاملة، ومراجعة أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحى وأغطية المطابق، وكذا مراجعة وإعادة التصميم لتنفيذ بعض التعديلات بتقاطعات الطرق للحفاظ على حركة السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

وتفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال استكمال الأسفلت لبعض الطرق بمنطقة رجال الأعمال بالحي الثاني.

كما تابع رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أعمال استكمال تنسيق الموقع لمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وتنفيذ بعض الميادين بالمحاور الرئيسية، وتفقد منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي المنفذة، مؤكدًا أهمية النظافة والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء، وزيادة المزروعات بمختلف المحاور.

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