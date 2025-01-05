افتتاح سوق اليوم الواحد بحي العامرية في الإسكندرية (صور)

قامت اليوم المهندسة إنجى فتحى رئيسة حى العامرية أول بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بافتتاح سوق المزارعين لليوم الواحد بنطاق الحى.

يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وتفقدت رئيسة الحى فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة السابعة والمقام بجوار مساكن البوسطة بنطاق حى العامرية أول بتواجد حسن داود مدير إدارة تموين العامرية و سعد حسانين رئيس الرقابة.

و يضم السوق مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %.

كما تم تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

يتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية،كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر،وكذلك سيارات الخدمات الحكومية.

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