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خارج الحدود

عبد العاطي يؤكد في اتصال مع بلينكن ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الامريكى، فيتو

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ٤ يناير ٢٠٢٥، حيث تناول الوزيران خلال الاتصال التطورات فى قطاع غزة والمستجدات فى سوريا.

عبد العاطي يؤكد ضرورة توقف اسرائيل عن سياساتها العدوانية  

وناقش الوزيران الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.  

كما شدد على ضرورة توقف اسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، فى انتهاك سافر  للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

عبد العاطي يتابع مستجدات الأوضاع في سوريا 

وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. 

وأعرب وزير الخارجية الامريكى خلال الاتصال عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

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أنتوني بلينكن قطاع غزة سوريا غزة الشعب الفلسطيني

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