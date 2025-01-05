الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالأصالة عن نفسه وأعضاء وزارة الخارجية.

الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي

وأعرب وزير الخارجية عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وتمنياته بأن تمثل الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

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الكنيسة القبطية عيد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

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