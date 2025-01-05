إصدار كتاب “الأسطوات” للشاعر ميسرة صلاح الدين

صدر حديثًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب "الأسطوات.. عن سيرة وأعمال شعراء الأغنية في العصر الحديث" للكاتب والشاعر ميسرة صلاح الدين، والغلاف للفنان هاني شمس.

وتستعد الدار لطرح الكتاب ليكون متوفرًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر أن تنطلق في الفترة بين 23 يناير و5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في منطقة التجمع الخامس.

في كتابه "الأسطوات"، يرصد الكاتب والشاعر ميسرة صلاح الدين سيرة وأعمال شعراء الأغنية في العصر الحديث. يتناول الكتاب تاريخ الأغنية المصرية بعمق، مستعرضًا سير وأعمال أبرز الأسطوات في كتابة الأغنية مثل بديع خيري، حسين السيد، مأمون الشناوي، عصام عبد الله، وعبد الرحيم منصور.

ويكشف الكتاب عن تفاصيل حياتهم، خصائص أعمالهم، وتأثيرهم في المجتمع، بالإضافة إلى تفاعلهم مع الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما يتناول الأساليب الفنية التي اتبعها هؤلاء الفنانون، بدءًا من الأساليب التقليدية وصولًا إلى التجارب الحديثة التي دمجت بين التراث والابتكار.

وفي مقدمة الكتاب، يشير ميسرة قائلًا: "تعود كلمة 'أُسطى' إلى أصلها التركي 'usta'، الذي يعني 'الماهر' أو 'الحرفي المتمرس'، وقد استخدمت في مصر للإشارة إلى الحرفيين والصناع المهرة، ثم اتسع استخدامها لتشمل الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات الذين تركوا بصماتهم العميقة في الوجدان الشعبي المصري. لقد لعب الأسطوات، من كُتَّاب وشعراء الأغنية، دورًا محوريًّا في تطور الفن المصري عبر رحلة في أعماق الغناء والطرب، محولين إياه من أطره الشعبية والفلكلورية إلى أشكال فنية أكثر تعقيدًا وتطورًا تعكس تاريخ مصر وهويتها الثقافية."

جدير بالذكر أن ميسرة صلاح الدين هو شاعر وكاتب مسرحي ومترجم. صدرت له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدة جوائز وتكريمات محلية وعربية. كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، مثل مؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

كما تم ترجمة بعض من أعماله إلى اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. وقدمت العديد من نصوصه المسرحية على خشبة المسرح، كما شارك كمتحدث في العديد من البرامج والأفلام الرئيسية التي تناولت سير وحياة الفنانين والفن المصري.

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