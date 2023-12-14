الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ترجمة مسرحية جديدة لميسرة صلاح الدين

رجل الزبد والبيض،فيتو
رجل الزبد والبيض،فيتو

 صدرت مسرحية "رجل الزبد والبيض " للكاتب الأمريكي جورج إس كوفمان وبترجمة ميسرة صلاح الدين، وذلك عن دار يسطرون للنشر والتوزيع.


وجورج إس كوفمان كاتب ومخرج شهير، قدم مسرحيته رجل الزبد والبيض على مسارح برودواي لأول مرة عام 1926 وما زالت تلك المسرحية يعاد تقديمها حتي اليوم، كما إن السينما الأمريكية قدمت عددا من الأفلام التي تم اقتباسها من نص المسرحية.

وتدور أحداث المسرحية في  إطار كوميدي حول فرقة من الممثلين الذين يعملون على مسارح برودواي ويتعرضون لبعض المتاعب، ولذلك يلجئون للبحث عن ممول لإنتاج العمل المسرحي الأمر الذي يخلق عددا كبيرا من المواقف والصراعات وتكشف المسرحية في إطار جذاب كواليس صناعة المسرح وحياة رواده في تلك المرحلة الزمنية.

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والجدير بالذكر أن ميسرة صلاح الدين كاتب مسرحي ومترجم، صدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية كمؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها، ترجمت بعض من قصائده للغة الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وقدمت العديد من نصوصه المسرحية على خشبة المسرح، له إسهامات متنوعة في مجال الترجمة حيث ترجم عدد من الأعمال الأدبية الهامة، منها رواية "شوجي بين" الفائزة بجائزة البوكر العالمية للكاتب الأسكوتلاندي دوجلاس ستيوارت و"رسائل ستيفان زفايج"، ورواية "الناقوس الزجاجي" للشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث.

 

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