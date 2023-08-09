"أرقام سرية" لـ ميسرة صلاح الدين في طبعة جديدة بالإسبانية

صدرت حديثًا الترجمة الإسبانية لديوان "أرقام سرية " للشاعر ميسرة صلاح الدين وذلك ضمن سلسلة Independently Poetry- NoteBook Poiesis المعنية بنشر إبداعات الشعر العالمي، عن دار نشر Hebel Ediciones وبترجمة رحاب وهدان.

وبالرغم من صغر حجم أرقام سرية وقِصَر قصائده، فهو يحمل بداخله روحًا يمتزج بها العمق والبساطة بشكل إنساني متفرد مما يدعو إلى التأمل في تفاصيل المشاعر والشخصيات والأماكن بسلاسة لا تخلو من الصدق والمتعة.

Advertisements

ديوان أرقام سرية

يتميز " أرقام سرية" للشاعر ميسرة صلاح الدين بقصائده القصيرة التي تُكثِّف اللحظة الشعرية في عبارات وتعبيرات قوية وصور بلاغية تنقل ما هو يومي ومُعاش إلى عالم الشعر وآفاق الفن الخالص.

ويقدم الشاعر ميسرة صلاح الدين فى ديوانه "أرقام سرية" ثلاثة وعشرين قصيدة هم تجربة ذاتية وشخصية شديدة العذوبة، لكنها ترتبط على نحوٍ صادقٍ وفريد بتجارب الآخرين، فتعبر عن أفكارهم ومشاعرهم ببساطة تتسم بالغموض والعمق. يرسم الشاعر، طبقًا لشومان، صورًا تعتمد على لحظات إنسانية قوية ما بين الحب والخوف والفقد. لهذا فالقارئ يجد في القصائد ذكريات الطفولة ومعاناة الشباب وآلام الفقد والخوف من الموت وغموضه والأسئلة حول جدوى الحياة وضرورة استمرار العالم في إيقاعه العصري وهكذا، يتحاور الشاعر من خلال القصائد مع نفسه ومخاوفه، طارحًا أسئلة تورِّط القارئ في التفكير دون أن تتركه بسهولة بعد أن يمضي ويطوي صفحات الديوان. وهي ذاتها الأسئلة التي يطرحها إنسان العصر الحديث على نفسه طوال الوقت حول مختلف تجارب الحياة، دون أن يعثر على إجابات قاطعة.

الشاعر ميسرة صلاح الدين

يُعَد أرقام سرية ثالث ديوان للشاعر المصري ميسرة صلاح الدين، وأحد أعماله الرئيسية. نُشِرَ في عام 2010 عقب فوزه بالجائزة الأولى لشعر العامية المصرية في مسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية وترجمت عدد كبير من قصائده للإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

ومن أجواء الديوان

" أجمل نجوم السما

نِزل فـ إيدي اليمين

حسيت براءته فـ كفي

ونوره على وشي

غمّضت عيني.. إنما

روّض خيالي الشوف."

"النضارة السودة

القلب المتقفل دايمًا

بالأرقام السرية

العطر حيادي الإحساس

أنا دلوقتي

مسلح جدًا

ممكن أواجه كل الناس"

"بعد ما صرَّخ أوي مـ الخوف

خاف ليكون الناس شايفينه

غمَّى مشاعره

وكرمش عينه

مثِّل أنه ما بيصَّرخش

لكن الدنيا

عشان بتخوِّف

كل الناس..حبُّوا التمثيل"

"من غير ما ابعت رسايل

قاعد..

مستنى...

رد"