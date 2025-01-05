الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة بأبو رواش

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، منح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لاستكمال إجراءات التشغيل وسداد مستحقات الدولة، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمحافظة الجيزة.

جاء هذا القرار بعد أن تقدم عدد من المستثمرين بأوراق رسمية تثبت جدية استثماراتهم، مثل رخص التشغيل المؤقتة أو سجلات صناعية صادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى سدادهم للتكاليف المطلوبة والضمانات المالية.

محافظ الجيزة يؤكد ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين 

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية حماية حقوق الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتعتبر هذه المهلة فرصة جديدة للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم وتحقيق الأهداف المنشودة، حيث ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

ورغم منح المهلة، أكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن أي تقصير من جانب المستثمرين سيؤدي إلى سحب الأراضي منهم.

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