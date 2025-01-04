السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

الجيزة تعلن صرف 1000 جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 بقيمة 1000 جنيه مصري.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه المنحة تشمل أكثر من 31 ألف عامل غير منتظم مسجل في قاعدة بيانات مديرية العمل بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.

مدة صرف المنحة 

وأضاف النجار أن صرف المنحة سيستمر لمدة شهر كامل، بدءًا من الأول من يناير الجاري، وذلك من خلال مكاتب البريد المصري.

الخدمات التي تقدمها مديرية العمل للعمالة غير المنتظمة

وتشمل الخدمات التي تقدمها مديرية العمل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المنح النقدية، ما يلي:

الرعاية الصحية: بما في ذلك الكشف الطبي المجاني، وصرف العلاج والأدوية، وإجراء الفحوصات الطبية.

الرعاية الاجتماعية: وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد محمد رمضان، مدير مديرية العمل بمحافظة الجيزة، على أهمية هذه المنحة في دعم العاملين غير المنتظمين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن المديرية تتابع بشكل دوري عملية الصرف لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.

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