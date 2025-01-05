حزب المؤتمر يطلق مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" لـ ٤٥ ألف شاب بالمحافظات

عقدت لجنة التدريب والتثقيف بالأمانة المركزية بـ حزب المؤتمر اجتماعها الأولى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار القاضى، وبحضور اللواء طارق رسلان الأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، وأمينة الإعلام، وعدد من أعضاء اتحاد شباب الحزب.

وقال اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، إن لجنة التدريب والتثقيف هي القلب النابض لأي حزب، وحزب المؤتمر يتميز بدوره التثقيفي حيث يعطي له أهمية كبري، وهناك صالونات سياسية وورش عمل تتناول كافة القضايا التي تهم الرأي العام سواء على المستوى المحلي أو الإقليمى أو الدولى، ونحن ننشد من اللجنة أن تصل جميع المستويات التنظيمية من أعلى مستوى تنظيم على مستوى المحافظة إلي أصغر وحدة حزبية في قرية أو أحد الأحياء.

وقال الدكتور خالد القاضى إن اللجنة تنطلق مسئولتها في رفع المستوى الثقافي والسياسي لجميع أعضاء الحزب بكافة مستوياتهم التنظيمية وذلك من خلال تنظيم البرامج التدريبية المناسبة لأعضاء الحزب، إعداد محتوى البرامج التدريبية، الإعداد الفني للندوات وورش العمل التي تعقد بمقر الحزب وكذلك بمقار المحافظات والأقسام والعمل على إعداد جدول شهري للندوات ويعرض على المكتب التنفيذي للحزب لاعتماده وأيضا العمل على توفير أحدث وسائل التدريب للأعضاء وأحدث البرامج التدريبية، وإتاحة فرص التدريب لطلاب الجامعات الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من المهن الحديثة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والبصمة الكربونية والمهن الحرفية مثل الملابس والجلود والصناعات الغذائية والحلى والنسيج حسب طبيعة كل محافظة.

وأيضا التشبيك مع القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإتاحة الفرص للتدريب لأعضاء الحزب، والتركيز على التثقيف السياسي سواء الشأن المحلي وقضايا التي تشغل الرأي العام مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وذلك بالتسيق مع الأمانات النوعية بالحزب، وعقد منتديات التثقيف السياسي التي تتناول الشأن الإقليمى والدولي، والمشاركة في إعداد النادي السياسي بالمحافظات بالتنسيق مع أمانة التنظيم المركزية.

٤٥ ألف متدرب في ال ٢٧ محافظة

وأعلن رئيس لجنة التثقيف والتدريب د.خالد القاضي عن إطلاق مبادرة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل" تحت رعاية الربان عمر المختار صميده تستهدف تدريب ٤٥ ألف متدرب في ال ٢٧ محافظة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الأكاديميات التي تعمل في مجال التدريب وبالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأن يكون التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وان تتم هذه الدورات بمقرات الحزب بكل المحافظات، وسوف يتم عمل جدول زمني يعرض على المكتب التنفيذي.

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