برامج تدريبية لتأهيل 1035 معلمًا مساعدًا فى سوهاج

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين المساعدين المرشحين للتعاقد ضمن مسابقة 30 ألف معلم في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية وتنظيم البرامج التدريبية لإكساب المعلمين الجدد المعرفة والمهارات اللازمة للعملية التعليمية؟

رافقه خلال الجولة فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأيمن أبو سداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، ومرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور رأفت محمد عثمان مدير المركز الاستكشافي للعلوم، حيث تفقدوا قاعات التدريب بالمركز الاستكشافي للعلوم ومدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج التابعة لإدارة سوهاج التعليمية.

واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل وانتظام البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تأهيل المعلمين المساعدين تربويًا وبدنيًا، وتزويدهم بفنيات المقابلة الشخصية وأساليب التدريس الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع منظومة التعلم الجديدة.

يتضمن البرنامج التدريبي، الذي انطلق يوم 31 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 6 يناير 2025، تأهيل 1035 مرشحًا ومرشحة لشغل وظيفة معلم مساعد في مادة التخصص، موزعين على 29 قاعة تدريبية في مختلف إدارات محافظة سوهاج.

وأكد الدكتور محمد السيد خلال زيارته أهمية البرنامج في إعداد المعلمين المساعدين ورفع كفاءتهم المهنية ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات العملية التعليمية الحديثة، مشددًا على توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح التدريب وتحقيق أهدافه.

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