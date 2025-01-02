الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تريلا بسيارة تمناية بصحراوي المنيا

تصادم تريلا بسيارة
تصادم تريلا بسيارة تمناية بصحراوي المنيا، فيتو

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا وسيارة تمناية على الطريق الصحراوي الشرقي القديم المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن  تصادم سيارة رقم 7925 ن ج ى 8 راكب، بأخرى رقم 5956 د ط ب، نقل على مقطورة رقم 7982 د ن ر، على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا أمام أمام قرية بني خالد التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص وهم: محمد سباق محمد، 19 سنة، مقيم ببني مزار، بدر أحمد إبراهيم، 19 سنة، مقيم بمطاي، فؤاد محمد عزيز، 21 سنة، مقيم بمغاغة، عمر هارون محمد، 20 سنة، بني مزار، ونادي رضا سعد، 21 سنة، مغاغة.

تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي شمال محافظة المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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