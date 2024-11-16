اليوم، مؤتمر تحت عنوان "حق المعاق بين الدستور والقانون" بحزب المحافظين

ينظم حزب المحافظين، اليوم، مؤتمرا جماهيريًا، لذوي الهمم تحت عنوان “حق المعاق بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية”، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.

قضية الزوجة المعاقة

وقال شعبان خليفة، عضو لجنة السياسات بحزب المحافظين: إن المؤتمر سوف يناقش عددا من القضايا الهامة ومنها “موضوع الزوجة المعاقة”، حيث أن قانون 10 لسنة 2018 لـذوي الإعاقة، وبالتحديد مادة 25، أقرت في نصها أحقية ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشين أو الوظيفة والمعاش المورث بدون حد أقصى، ولم يميز القانون بين ذكر أو أنثى.

كارت الخدمة المتكاملة

وأشار “خليفة” إلى أن المؤتمر سوف يناقش “كارت الخدمة المتكاملة”، وأنه غير معترف به في المؤسسات الحكومية بشكل قوي، حيث أن التأمينات والمعاشات رغم حصول المعاق على الكارت من قبل وزارة التضامن والتي يتبع لها التامينات والمعاشات لا يعترفون به ويقومون بالكشف الطبي مرة أخرى على المعاق للنظر في أحقيته في المعاش المورث من عدمه، كما أن كارت الخدمة المتكاملة لا يعترف به على الطرق لأحقيتنا في المرور بين منافذ المرور بين المحافظات، وأن أغلب بنود قانون 10 لسنه 2018 لذوي الإعاقة حبر على ورق.

الإعفاءات من الضرائب

وأوضح أن المؤتمر سيناقش أيضا الوظائف سواء مفعلة أو غير مفعلة بأن المؤسسات الخاصة تقوم على استنزاف حق المعاق بإعطائه مبالغ مادية زهيدة، وهي تستفيد من الإعفاءات من الضرائب بمبالغ كبيرة، حيث أنه يوجد معاقين يتقاضون شهريا 1000 جنيه و1500 جنيه، كما أن المصالح الحكومية والمؤسسات الحكومية لا تقبل توظيف نسبة 5 في المئة من ذوي الإعاقة.

زيادة سعر تذكرة المترو للمعاق إلى 5 جنيهات

وتابع: أما بالنسبة للمواصلات فقد تم زيادة سعر تذكرة المترو من نصف جنيه مصري إلى 5 جنيهات بدون الرجوع للحالة الاجتماعية لذوي الإعاقة، حيث أنه يوجد كثير منهم يستخدمون مترو الأنفاق سواء للوصول للعمل أو للدراسة، وفي الحالتين يكون هذا عائقا على كاهل الأسرة، بجانب زيادة الاشتراكات من 60 جنيها إلى 320 جنيهًا وتحديد خطوط بعينها واتجاهات بعينها، كما أن الأتوبيسات المكيفة لا تعترف بكارت الخدمات المتكاملة، ويقومون بإهانة المعاق وإنزاله في أي مكان بدون الرجوع لحالته الصحية، كما أن أماكن مترو الأنفاق كثير منها لا يوجد بها إتاحة لذوي الإعاقة.

كارت الخدمة المتكاملة لا يوفر لحامله أي رعاية صحية

واستكمل خليفة: أما بالنسبة لـ “ملف الصحة”، فإن كارت الخدمة المتكاملة لا يوفر لحامله أي رعاية صحية أو الحصول على أي خصومات، أو الحصول على أي علاج مما يتعرض له المعاق من مصروفات باهظة، نظرا لارتفاع سعر العلاج، وهناك كثير من الحالات تحتاج إلى علاج دوري نظرًا لنوع الإعاقة المختلفة، كما أنه يجدر الإشارة إلى عدم وجود كفالة صحية نهائيا، وهناك حالات تحتاج إلى رعاية خاصة.. لا يوجد أي شيء من هذا القبيل.. هناك حالات تحتاج إلى جلسات تخاطب وأجهزة تعويضية مختلفة، ولكن يتم الحصول على كل هذا، إما من خلال الجمعيات الخيرية أو متبرعين، فأين دور الدولة الذي تشير إليه بأنها توفر للمعاق حياة كريمة؟!.

وأضاف خليفة أنه بالنسبة للتعليم لا يوجد إتاحة لكثير من ذوي الإعاقة بفرص التعليم والاندماج المجتمعي الحقيقي، وهناك كثير من أصحاب ذوي الإعاقة، خريجي كليات تربية وكليات آداب يستطيعون تقديم الدعم التعليمي الجيد والمساهمة بهم في دمج المجتمع وإعطاء الفرصة الحقيقية لإثبات الذات، ولكن يتم إهدار كل هذا، كما أنه لا يوجد مدارس تتيح لذوي الإعاقة فرص التعليم بها ويتم اضطهاد كثيرًا من أصحاب ذوي الإعاقة من المدرسين.

قرار مجلس الوزراء بالنسبة لسيارات المعاقين

واستكمل: أما بالنسبة لموضوع السيارات، فالقرار الصادر من رئاسة الوزراء يشوبه شبهات كثيرة وعوار كثير، لأنه منافٍ للمدد الدستورية رقم 53 بعدم التمييز وهناك تواطؤ بينه وبين المجلس القومي لذوي الإعاقة، حيث أن المادة 214 في الدستور المصري تشير إلى مرور هذا القانون على المجلس، حيث أن العربية 1200 سي سي لا تجوز لأي معاق لأن المساحة الداخلية لها صغيرة جدا، لا تستطيع حمل كرسي متحرك وضعف الموتور بها، وهناك عربيات أو سيارات غير آمنة للاستخدام نظرا حجمها الصغير ووزنها الضعيف غير الثابت على الطريق، فكيف نحافظ على سلامة المواطن وخصوصا المعاق؟!.

وأوضح، أنه بالنسبة للرياضة فهناك إهدار شديد للأبطال ذوي الإعاقة، حيث إن تمثيلهم في البطولة مرتبط بحصولهم على كارت الخدمات المتكاملة، مع العلم أنهم قاموا بتمثيل في بطولات محلية أو دولية عن ذوي الإعاقة من قبل ولكن في الوقت الحالي يوجد شيء مريب، حيث يتم المماطلة في الحصول على الكارت للتمثيل في البطولات، وتجدر الإشارة هنا لعدم وجود مساعدة ذوي الإعاقة على النهوض بالرياضة، ولا توجد مراقبة جيدة من قبل وزارة الشباب والرياضة على هذه الأندية، ولا يتم توفير من يستطيع دعم هؤلاء بشكل لائق ليكونوا عنصر فعال في المجتمع ومندمجا معه بشكل صحيح.

وطالب بالإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة في الجمارك المصرية وإسقاط كافة الأرضيات المستحقة عليها من وقت صدور قرار رئيس الوزراء حيث أن هذا الاحتجاز للسيارات غير رسميا نهائيا وغير قانوني.