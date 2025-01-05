جنايات المحلة تنظر محاكمة 7 متهمين بخطف وهتك عرض شاب بزفتى

تنظر الدائرة الأولى بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح اليوم أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بينهم 4 فتيات لاتهامهم بخطف شاب كرها عنه وهتك عرضه وتصويره بمقاطع فيديوهات مقابل طلب فدية مالية لخلافات مع ابنتهم بنطاق دائرة مركز زفتي.

تفاصيل أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز زفتي في القضية رقم 6036 لسنة 2024م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 2192 لسنة 2024م كلي شرق طنطا بإحالة 7 متهمين في مقدمتهم كل من "أشرف.ا" مخلي سبيله و"مديحه.خ"مخلي سبيلها و"ندا.ا" مخلي سبيلها و"هبه.ا" هاربه و"محمد.ر" هارب و"محمد.ع" هارب و"فاطمه.ا" مخلي سبيلها كون المتهمون من الاول الي الرابع ارتكبوا واقعة استدراج المدعو"وجدي.م.و" بايهامه الأول برغبته في الحديث معا لتسوية أمر علاقته ب(المتهمة الثانية ) داعيا إياه لمسكنه لتسوية أمر علاقته ب"المتهمة الثانية" داعيا إياه لمسكنه لضيافته فاستدرجه إلى الوحدة السكنية الخاصة به وما أن دلف داخلها حتى داهمه المتهمون 4 متعديين عليه ضربًا مكبلين يديه وقدميه بأحبال أعدوها سلفا شالين حراكه وتمكنوا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه والمارة تأهبا لمقارفتهم الجرائم تالية الوصف.

إجباره على توقيع إيصالات أمانة وأشهروا في مواجهته عصا



كما اقترنت الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان من المتهمين الأول إلي السادس بأن هتكوا عرض المجني عليه "وجدي.م" بالقوة بأن جردوه من ملابسه وخلعوا عنه سرواله فكشفوا بذلك عورته أمامهم رغمًا عنه تمهيدًا لإجباره علي توقيع إيصالات أمانة وأشهروا في مواجهته عصا خشبية واستخدموا الحبال لشل حركته كما التقطوا صورة مرئية للمجني عليه حسب ما ذكر بتقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي.



نشر المتهمون صور ومقاطع فيديو للمجني عليه

كما نشر المتهمون صورًا ومقاطع فيديو للمجني عليه مخله بغير رضاه علي مواقع التواصل الاجتماعي "فس بوك " وذلك بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة فضلًا عن تعمدهم مضايقته بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.



ضبط المتهمين

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بفرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس الفرع وقيادة المقدم محمد سرحان رئيس مباحث مركز زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة المذكورة في حق المجني عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمحافظة الغربية بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي.

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