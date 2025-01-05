ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، والذي سيتم خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025.

وكان اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025، على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4، 5، 9 يناير المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.





ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

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