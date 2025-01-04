الهداف التاريخي، أرقام قياسية لـ محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد قبل موقعة الغد

تشهد الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة مرتقبة بين المتصدر ليفربول وغريمه الجريح مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد غدا الأحد.

أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

ويمتلك محمد صلاح أرقاما مميزة في سجله ضد اليونايتد، ففي جميع المسابقات لعب صلاح ضد اليونايتد 16 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 5 أهداف وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات وهو الهداف التاريخي لناديه ضد الغريم مانشستر يونايتد.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ستقام على ملعب أنفيلد في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة الغد هي الثانية بين الفريقين في الموسم الجاري، بعد فوز ليفربول 3-0 على ملعب أولد ترافورد في سبتمبر الماضي.

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