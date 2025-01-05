الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

ضوابط وقف صرف معاش العجز في القانون

العجز عن العمل، فيتو
العجز عن العمل، فيتو

معاش العجز من أهم الحقوق التي يكفلها القانون للأفراد غير القادرين على العمل بسبب إصابتهم بإعاقات أو أمراض تحول دون أداء وظائفهم اليومية، وهذا الدعم المالي يمثل شريان حياة أساسيًا لضمان كرامة الإنسان في مواجهة ظروف صحية قاهرة ومع ذلك، وضع القانون ضوابط دقيقة لتنظيم صرف هذا المعاش وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يمنع استغلاله أو التلاعب به.

ما هو معاش العجز ؟ 

يُعرف معاش العجز بأنه مبلغ مالي يُصرف للمواطن الذي ثبتت عدم قدرته على العمل نتيجة عجز كلي أو جزئي وفق تقارير طبية رسمية ويهدف هذا المعاش إلى توفير الحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبية احتياجات المستفيد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ضوابط وقف صرف معاش العجز

يضع القانون ضوابط صارمة لوقف معاش العجز، لضمان أن يكون الصرف للمستحقين فقط. وتتمثل أبرز هذه الضوابط فيما يلي:

زوال سبب العجز

 إذا تبين من خلال إعادة الفحص الطبي أن المستفيد استعاد قدرته على العمل، يتم وقف صرف المعاش فورًا.

الالتحاق بوظيفة

 إذا حصل المستفيد على عمل يدر دخلًا يتجاوز الحد الأدنى الذي يحدده القانون، يُوقف المعاش.

 عدم الالتزام بإعادة الفحص الطبي

يلتزم المستفيد بالخضوع لفحص دوري للتأكد من استمرار حالته الصحية التي تبرر استحقاق المعاش، وفي حال الامتناع عن ذلك يُوقف المعاش

الوفاة

 يُوقف المعاش تلقائيًا في حال وفاة المستفيد.

 التلاعب أو الاحتيال

 إذا ثبت أن المستفيد قدم مستندات أو تقارير مزورة للحصول على المعاش، يتم إيقافه فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورغم أهمية هذه الضوابط، إلا أن تطبيقها يواجه أحيانًا تحديات تؤثر على المستفيدين، مثل البيروقراطية، فقد يتأخر صرف المعاش أو إعادة تقييم الحالات بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية، والتقييم الطبي، حيث يعتمد تحديد العجز على لجان طبية، وقد تُثار شكاوى حول عدم الدقة أو النزاهة في بعض الحالات، وإثبات الدخل، إذ في بعض الأحيان، يُطلب من المستفيد تقديم مستندات معقدة لإثبات عدم وجود مصدر دخل، مما يزيد من الأعباء عليه.

يمكن القول أن معاش العجز ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي يسعى القانون لتطويرها، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استدامة الموارد، ومع الالتزام بتطبيق الضوابط القانونية بعدالة وشفافية، يمكن تحقيق الهدف الأسمى لهذا النظام وهو توفير حياة كريمة للأشخاص الأكثر احتياجًا.

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