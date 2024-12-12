قبل افتتاحه مجانا للزوار، لقطات من حلقة شافكي المنيري داخل بيت عبدالحليم حافظ

كشفت الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري، زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، عن لقطات خاصة من كواليس تصوير حلقة من داخل بيت الراحل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وتذاع حلقة شافكي المنيري من داخل بيت العندليب على راديو "نغم FM" يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساء بإخراج مايكل ماهر، ويأتي ذلك عقب إعلان أسرة العندليب عن فتح المنزل للزوار مجانا.



حيث أعلن محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، عن فتح منزل العندليب الأسمر يوم السبت 14 ديسمبر الجاري أمام الزوار.

في هذا السياق، كتب شبانة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “بإذن الله تعالى سوف يتم فتح بيت حليم لاستقبال جموع عشاقه في مصر وجميع أنحاء العالم يوم السبت الموافق ١٤ ديسمبر القادم من ١٢ ظهرا حتى ٦ مساء”.

على جانب آخر، كانت قررت محكمة جنح قصر النيل، رفض الدعوى المقدمة من أسرة الراحل عبد الحليم حافظ، ضد شقيقة الفنانة سعاد حسني، بتهمة التشهير، وذلك على خلفية حديثها في أحد اللقاءات عن زواجهما.

وكانت قد تقدمت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بدعوى قضائية ضد شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، تتهمها خلال الدعوى بالتشهير وإذاعة أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة والتي حملت رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، وذلك على خلفية حديثها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن زواج عبد الحليم من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة من باب التشهير بالعائلة.

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