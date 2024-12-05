الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

حفظ التحقيق في مصرع مسن إثر حادث سقوط أسانسير بالزيتون

إسعاف
إسعاف

 أمرت  نيابة الزيتون بحفظ التحقيق حول مصرع مسن عقب سقوط أسانسير بعقار في منطقة حدائق الزيتون، بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية. 


مصرع مسن في حادث سقوط أسانسير 

 كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير بداخله شخص بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على مسن لقى مصرعه.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة الزيتون غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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