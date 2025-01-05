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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025 بالمنيا

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025

أعلنت محافظة المنيا عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، والذي سيتم خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025 بالمنيا

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جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثاني الثانوي في المنيا

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جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي في المنيا

 وسيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في يومي 4 و5 يناير 2025، وفقًا للجدول المعتمد من قبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025 بالمنيا

وفي هذا السياق، أوضح صابر عبد الحميد زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل.

 

تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا:

- السبت 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي من 9:00 إلى 11:30 صباحًا.


- الاثنين 20 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 11:00، ومادة الهندسة من 11:30 إلى 1:30.


- الثلاثاء 21 يناير: امتحان مادة العلوم من 9:00 إلى 11:00، والتربية الفنية من 11:30 إلى 1:30.


- الأربعاء 22 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء من 9:00 إلى 11:00، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:00 إلى 12:30.


- الخميس 23 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية من 9:00 إلى 11:00، وامتحان مادة التربية من 11:30 إلى 1:00.

وأكد "زيان" أنه تم إرسال الجدول إلى الإدارات التعليمية التسع، حيث سيتم الإعلان عنه في جميع المدارس.

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