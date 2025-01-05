الأحد 05 يناير 2025
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جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي في المنيا

امتحانات
امتحانات

تستعد مديرية التربية والتعليم بالمنيا لانطلاق امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي، المقرر لها 11 يناير وتستمر لمدة أسبوع.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي في المنيا

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في المنيا، أن جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي في المنيا، كالآتي:

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إمتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 2025

ويجدر بالإشارة، أن امتحانات النقل بالثانوي العام في المنيا لكل من الصف "الاول – الثاني"، خلال الفترة من 11-16 يناير 2025، كما تجري امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني والفندقي خلال تلك الفترة، فيما ستجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة من 3-5 يناير المقبل.
 

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