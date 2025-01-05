تستعد مديرية التربية والتعليم بالمنيا لانطلاق امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثاني الثانوي، المقرر لها 11 يناير وتستمر لمدة أسبوع.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 إمتحانات الصف الثاني الثانوي في المنيا

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في المنيا، أن جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثاني الثانوي في المنيا، كالآتي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الأول في المنيا



اليوم الأول: السبت الموافق 11 يناير 2025: يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في المنيا إمتحان اللغة العربية.

اليوم الثاني: الأحد الموافق 12 يناير 2025: يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في المنيا إمتحان الرياضيات.

اليوم الثالث: الاثنين الموافق 13 يناير 2025: يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في المنيا 2025 إمتحان اللغة الاجنبية الأولى.

اليوم الرابع: الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي 2025 إمتحان الاحياء والجغرافيا.

اليوم الخامس: الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في المنيا 2025 إمتحان الفيزياء والتاريخ.

اليوم السادس: الخميس الموافق 16 يناير 2025: يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في المنيا 2025 إمتحان الكيمياء، علم النفس والاجتماع، تطبيقات الرياضيات.

إمتحانات الصف الثاني الثانوي في المنيا 2025

ويجدر بالإشارة، أن امتحانات النقل بالثانوي العام في المنيا لكل من الصف "الاول – الثاني"، خلال الفترة من 11-16 يناير 2025، كما تجري امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني والفندقي خلال تلك الفترة، فيما ستجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة من 3-5 يناير المقبل.



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