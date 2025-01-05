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خارج الحدود

مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين في انفجار غربي باكستان

انفجار بباكستان
انفجار بباكستان

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون بتفجير تبنّاه جيش تحرير بلوشستان الانفصالي، استهدف حافلة ركاب في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

انفجار في باكستان 

ووقع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مدينة تربت في منطقة بهمن  بالقرب من الحافلة المتجهة من كراتشي إلى تربت.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إنه تم نقل 4 جثث و32 مصابا إلى أقرب مستشفى، مضيفا أنه “يجري التحقيق في التفاصيل الدقيقة للانفجار”.

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وأضاف المسؤول الباكستاني  إن ضابط الشرطة رفيع المستوى زهيب محسن كان بداخل الحافلة مع عائلته وقد يكون هو المستهدف.

جيش تحرير بلوشستان يعلن مسؤوليته عن الحادث 

ومن جهته أدان سارفراز بوجتي رئيس وزراء إقليم بلوشستان الهجوم، قائلا: "إن أولئك الذين يستهدفون الأبرياء لا يستحقون أن يطلق عليهم لقب بشر"

وأعلنت جماعة انفصالية تدعى "جيش تحرير البلوش" مسؤوليتها عن الانفجار. وأشارت إلى أن العبوة الناسفة استهدفت قافلة عسكرية.

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باكستان اقليم بلوشستان جيش تحرير بلوشستان

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