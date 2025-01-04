محافظة المنيا تعلن إنجازات ملف المرأة والطفولة خلال عام 2024

صرّح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة شهدت خلال عام 2024 جهودًا في ملف المرأة والطفولة في المنيا، في إطار دعم القيادة السياسية المستمر للمرأة والطفولة، وسعي المحافظة لتحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز قيم المواطنة، حيث تم إطلاق منتدى الطفل بمحافظة المنيا بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة 140 طفلًا من مختلف الجهات، وأسفرت الفعالية عن فوز 15 عضوًا من أبناء المحافظة في مسابقات على مستوى الجمهورية.

كما حققت المنيا إنجازًا بارزًا بفوزها بمقعد رئيس برلمان الطفل المصري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ووكيل لجنة التعليم.

المرأة والطفولة في المنيا

المرأة والطفولة في المنيا، توزيع 11 ألف استمارة رقم قومي بالمجان

وأضاف محافظ المنيا أن المجلس القومي للمرأة قام بتوزيع 11 ألف استمارة رقم قومي بالمجان للسيدات المعيلات والفتيات في مختلف المراكز، في إطار دعم المرأة وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.

المرأة والطفولة في المنيا، برنامج “المرأة تقود بالمحافظات المصرية”



وأشار محافظ المنيا إلى مشاركة محافظة المنيا في تنفيذ برنامج “المرأة تقود بالمحافظات المصرية” بمشاركة 84 قيادة نسائية، وتكريم 20 سيدة من موظفات الديوان العام والوحدات المحلية خلال احتفالية عيد الأم. كما شهدت المحافظة عقد 30 ندوة عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التواصل معهم، وتنفيذ 50 ندوة عن صحة المرأة والاكتشاف المبكر لأورام الثدي استهدفت 2500 سيدة وفتاة.



المرأة والطفولة في المنيا، تنفذ 180 حملة توعية عن القضية السكانية



وأوضح المحافظ أن المرأة والطفولة في المنيا نفذت 180 حملة توعية عن القضية السكانية و146 ندوة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، و25 ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة ضمن حملة “16 يوم”، بالإضافة إلى 100 ندوة عن تنظيم الأسرة في الإسلام. كما تم تنظيم 9 ندوات عن مبادرة “سلامتك وصحتك” الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، و30 ندوة توعية ضد عقر الحيوان “السعار”، و40 ندوة توعية بالفيروسات وتعزيز المناعة، و40 ندوة لتعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر.



مدير إدارة المرأة والطفولة بالمنيا



ومن جانبها، أشارت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والطفولة بالمنيا، إلى أنه تم تنظيم 8 قوافل طبية بالقرى، وعقد 9 دورات تدريبية في الإسعافات الأولية استهدفت 500 أخصائي نفسي واجتماعي، وتنفيذ حملات توعية خاصة بقضايا الطفولة استهدفت 1500 طفل. كما تم عقد 15 ورشة عمل استهدفت 225 مشرفة حضانات ومعلمة رياض أطفال، و150 ندوة تثقيفية ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” استهدفت 2000 طالب وزيارة 20 مدرسة.





وأضافت أنه تم تنفيذ 25 ندوة عن المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني استفاد منها 650 طالبة، وتنظيم رحلات تعليمية وترفيهية لزيارة المناطق الأثرية بمشاركة 120 طفلًا، بالإضافة إلى تنفيذ احتفالية أعياد الطفولة بمشاركة 500 طفل على مسرح المحافظة.

واستقبل خط نجدة الطفل 385 بلاغًا، من بينها 75 شكوى تم التعامل معها من خلال وحدة حماية الطفل، و150 حالة رصد مختلفة.

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