الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط  الدفاع: أحمد فتوح والونش وحسام عبدالمجيد وعمر جابر 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة ومصطفى شلبي عبدالله السعيد وزيزو 

خط الهجوم: ناصر منسي 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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