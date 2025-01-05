3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية على الأطباء

تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، الذي وافقت عليه نهائيا لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحديد حالات انتفاء المسئولية الطبية.

حالات انتفاء المسئولية الطبية وفقا لمشروع القانون

جاء ذلك وفقا لما جاء في المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تنص على: تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

إلزام مقدمي الخدمة الطبية بالأمانة والصدق

كما وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تنص على: يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.

ما يترتب من المسئولي الطبي بعد الخطأ الطبي

ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على المادة 3 من مشروع القانون والتي تنص على: تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا المتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

إلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

ومن الجدير بالذكر أنه تم التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

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