الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

صحة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
 

الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض 

 

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

إقرار مواد إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض 

ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وجاء نص تلك المواد على النحو التالي:

المادة الأولى
 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ تعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

المادة الثانية)

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة الثالثة)

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء سنة التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية المريض تنظيم المسئولية الطبية

مواد متعلقة

نقيب الأطباء يكشف حقيقة تنظيم وقفة الجمعة المقبل بشأن المسئولية الطبية

النقابات المهنية الطبية ترحب بإلغاء الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية.. إشادة بموقف لجنة الصحة ومجلس النواب والحكومة.. التشريع يراعي البعد الاجتماعي ويحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة

النقابات المهنية تشيد بموقف النواب من إلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

مستشار رئيس النواب: تلبية 95% من مطالب الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو)

إثيوبيا بها 190 سدا، خبير بالشأن الإفريقي: الزلازل اقتربت من أحدهم وينذر بخسائر بشرية

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية