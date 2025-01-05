النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء

تشهد هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صّديق، اليوم الأحد، التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء.

النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكتروني

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة النيابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

يشهد حفل التدشين عددًا من من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ويشارك رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها، وقيادات وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القومية والوطنية، والمستشارون مساعدي وزير العدل والمستشارون قيادات النيابة الإدارية وأعضائها، وقيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وكبار رجال الدولة.

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