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رياضة

ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول ومانشستر
مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها، أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

شكوك حول إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 

وعلى صعيد متصل تتزايد الشكوك حول إقامة المباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بسبب تحذيرات الطقس السيئ في شمال غرب إنجلترا.

وبعد أيام من الفيضانات التي ضربت المنطقة وأدت إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق، يتوقع أن تواجه المنطقة أمطارًا غزيرة إضافية، مع تحذير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وبدأ التحذير من الساعة 9 مساء السبت ويستمر حتى الساعة 11:59 مساء اليوم الأحد بتوقيت إنجلترا.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ليلة السبت، ما قد يؤدي إلى تغطية الملعب والمناطق المحيطة بالثلوج.

والتحدي الأكبر ليس في تجهيز الملعب، بل في ضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المباراة.

ومن المحتمل عقد اجتماع لمجموعة استشارية للأمان، اليوم الأحد، وسيضم الاجتماع مسؤولين من الناديين، وممثلين عن شرطة ميرسيسايد، ومجلس مدينة ليفربول.

وسبق أن تأجلت مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، أوائل ديسمبر الماضي، بسبب العاصفة دارا.

وتأجل عدد من مباريات الدوريات غير الاحترافية بسبب الملاعب المتجمدة أمس السبت بسبب الطقس.

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