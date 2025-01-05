أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو ودوري أبطال أفريقيا وليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان وموناكو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة





ساجرادا اسبيرانسا ودجوليبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بيراميدز والترجي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الهلال ومولودية الجزائر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة





الصفاقسي وسيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

أسيك ميموزا واتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7

جراف دي داكار وأورابا يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ستيلينبوش ولواندا سول – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

المصري البورسعيدي والزمالك – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إنيمبا وبلاك بولز – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

القسنطيني الجزائر واونزي برافوش – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الملعب المالي ونهضة بركان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





فولهام وإبسويتش تاون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول ومانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





أنجيه وستاد بريست – الساعة 4 عصرا

لانس وتولوز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ستراسبورج وأوكسير – الساعة 4 عصرا

مارسيليا ولوهافر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

غزل المحلة وسبورتنج – الساعة 2:30 عصرا على قناة on time sport 2

مودرن سبورت والشمس – الساعة 2:30 عصرا على قناة on time sport 1

الاتحاد السكندري وتيم اف سي – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا





اورينسي وبلد الوليد – الساعة 1 ظهرا

إلتشي ولاس بالماس – الساعة 1 ظهرا

قرطاجنة وليجانيس – الساعة 4:30 عصرا

بونفيرادينا وريال سوسيداد – الساعة 4:30 عصرا

راسينج سانتاندير وسيلتا فيجو – الساعة 4:30 عصرا

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





مونزا وكالياري – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي وجنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

تورينو وبارما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما ولاتسيو – الساعة 9:15 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي





قاسم باشا وجازينتاب – الساعة 12:30 ظهرا

بودريم سبور وقيصري سبور – الساعة 3 عصرا

فناربخشة وهاتاي سبور – الساعة 6 مساء

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