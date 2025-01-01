الأربعاء 01 يناير 2025
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القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقه وأبنائه بالشرقية

ضحايا جريمة كفرالاعصر،
ضحايا جريمة كفرالاعصر، فيتو

نجحت  الأجهزة الأمنية بالشرقية في القبض على المتهم بانهاء حياة شقيقه واثنين من أبنائه خنقًا داخل منزله بنطاق مركز شرطة أبو كبير بعد مرور 48 ساعة على وقوع الجريمة، وجرى التحفظ عليه تمهيدًا للعرض على النيابة العامة مساء اليوم.

عثروا عليهم متوفين بمنزلهم، تشييع جثامين أب واثنين من أبنائه في الشرقية (صور)

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبوكبير.

وعلى الفورانتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "بلال.ع" 40 عامًا، وأطفاله "حور"5 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات  ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة. 

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة أبو كبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث. 

فيما انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بقرية كفرالأعصر التابعة لمركز أبوكبير، وأمرت بنقل الجثث إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة. 

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

الزوجة اكتشفت الواقعة.. وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي قرية كفر الأعصر قد تفاجأوا أمس الأحد بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدى غرف النوم بالمنزل.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعى"م.ع" ويبلغ من العمر 45 عاما، بسبب الخلاف على الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها. 

وأشارت إلى أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

عثروا عليهم متوفين بمنزلهم، تشييع جثامين أب واثنين من أبنائه في الشرقية  

وشيع العشرات من أهالي مركز أبو كبير محافظة الشرقية، جثمان شخص وابنيه الاثنين، عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر بدائرة المركز. 

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا، حيث خرجت الـ3 جثامين من مسجد الفقهاء حتى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية، وارتفعت أصوات البكاء والصراخ حزنا على ابن القرية بلال عبد المنعم، وابنته 5 سنوات، وابنه 4 سنوات. 

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